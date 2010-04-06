Украинский фондовый рынок сегодня значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 6 апреля, повысился на 2,23% – до 929,39 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 311 млн. 151 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,10% – до 2344,51 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 60 млн. 947 тыс. грн.