Украинский фондовый рынок сегодня значительно вырос
19:14, 06 апреля 2010Фондовый рынок
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ПФТС поднялся на 2,23%, УБ – на 2,10%
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 6 апреля, повысился на 2,23% – до 929,39 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 311 млн. 151 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,10% – до 2344,51 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 60 млн. 947 тыс. грн.
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