Трейдер: игроки фондовых рынков снова опасаются ситуации в Греции

Сегодняшние негативные настроения на фондовых рынках стали результатом возобновления опасений относительно Греции, так как инвесторы сомневаются в эффективности мер по поддержке страны, разработанных Евросоюзом.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она подчеркнула, что «вчерашний позитив, который был подогрет выходом оптимистических стат данных в США, сегодня несколько угас». Украинские площадки открылись в красной зоне. Европейские и американские рынки на данный момент также торгуются в минусе.

По словам трейдера, на общем негативном внешнем фоне, а также связи с «перегретостью» украинских акций местные фондовые рынки снижаются. Все бумаги индексной корзины торгуются в красной зоне. Индекс УБ снизился по состоянию на 12:00 на 0,35%. Наибольшее падение отмечается по вчерашнему лидеру роста – Алчевскому металлургическому комбинату (-2,01%). Объем торгов на бирже пока очень низкий – 15 млн. грн.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, игроки фондового рынка ожидают выхода данных о запасах сырья в США, об изменении ВВП стран еврозоны в четвертом квартале и об объеме заказов промышленных предприятий в Германии. Эти новости повлияют на дальнейшую динамику торгов.