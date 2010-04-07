Эксперт: рынок акций США находится в перекупленном состоянии

Американские фондовые рынки в настоящее время находятся в перекупленном состоянии.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что во вторник, 6 апреля, торги в Америке и Европе протекали в спокойном ключе на фоне отсутствия сильных катализаторов движения. В США никакой существенной макроэкономической статистики не выходило. В Европе Sentix объявила, что индекс оптимизма инвесторов в ЕС в апреле вырос с -7,5 до 2,5 пунктов, превысив рыночные ожидания в -5,9 пункта.

Кроме того, добавил стратег, в середине вчерашнего дня негативное влияние на рынок оказал разочаровывающий прогноз разработчика программного обеспечения CA Inc. Под давлением этой новости снизились перед открытием американского рынка фьючерсы на фондовые индексы в Европе и США. Однако после открытия американские рынки устремились вверх, подчеркивая сильные позитивные настроения на рынке, которые сохраняются уже пятую неделю.

По словам К.ЛИТВИНА, вчера возобновилось давление на евро из-за роста доходностей на греческие гособлигации на фоне неразберихи вокруг процента, под который ЕС выделит Греции кредит. Германия настаивает на том, чтобы Греция платила рыночный уровень в 6%-6,5%, в то время как ЕС хочет выделить Греции кредит под 4%-4,5%, которые платит Португалия. В итоге доходности по греческим облигациям продолжили расти, а евро возобновио падение.

Тем не менее, подчеркнул стратег, фондовые и сырьевые рынки на таком фоне вели себя довольно устойчиво. При этом нефть и золото подорожали на фоне роста доллара, что является довольно редким явлением. По итогам торгов 6 апреля индекс DJIA не претерпел существенных изменений, закрывшись на отметке 10970 пунктов, а индекс S&P 500 подрос на 0,2% до 1189 пунктов.