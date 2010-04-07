Эксперт: требования рынка по доходности ОВГЗ выросли

Требования рынка по доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) значительно выросли.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, «объем удовлетворенных заявок по ОВГЗ на вчерашнем аукционе предсказуемо снизился после рекордных объемов привлечения на прошлой неделе». В результате граничный уровень доходности по всем сериям был установлен на уровне 15% годовых. При этом средневзвешенная ставка по каждой из серий превышала 14%.

С.ФУРСА отметил, что рост доходности, особенно на коротком конце кривой, превысил ожидания и свидетельствует о дальнейшем сокращении спроса. Средневзвешенный уровень доходности трехмесячных ОВГЗ, проданных на сумму 210 млн. грн., составил 14,27%, что на 3 пункта превышает средневзвешенный уровень доходности шестимесячных бумаг на прошлом размещении.

По мнению аналитика, «результаты вчерашнего аукциона являются следствием ожиданий выпуска НДС-облигаций, которые на фоне больших погашений ОВГЗ в ближайшие несколько месяцев дезориентируют рынок». Еще одним фактором такого результата аукциона стал резкий рост граничного уровня доходности: заявки большинства игроков были поданы с доходности значительно ниже, чем установленные в итоге ставки отсечения.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля т.г. Министерство финансов Украины провело очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку редлагались три стандартные серии со сроком обращения 3 и 9 месяцев и двухлетние ОВГЗ, а также специальные бумаги, выпущенные для финансирования подготовки к Евро-2012.