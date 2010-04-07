Эксперт: украинский фондовый рынок продолжит коррекцию

Украинский фондовый рынок в ближайшие сессии продолжит коррекцию, а рост вторника-среды носит технический характер.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, в среду, 7 апреля, торги на УБ прошли довольно волатильно без преобладания единой тенденции. Инвесторы находятся в неопределенности относительно дальнейшего тренда, что проявляется в разнонаправленном движении котировок и частой сменой направлений движения рынка.

Я.ЛАВРИК считает, что противоречивым сегодня был и внешний фон. Большинство азиатских индексов закрепилось в зеленой зоне на оптимистичных протоколах заседания ФРС и сохранении ЦБ Японии процентной ставки на неизменном уровне. Российские рынки после нейтрального открытия быстро опустились на отрицательную территорию вслед за снижением нефтяных фьючерсов. Торги в Европе начались на минорной ноте. Инвесторы опасаются, что активный рост фондовых рынков значительно опережает восстановление реального сектора экономики. Основной угрозой замедления экономического роста в мире остается высокая безработица, которая в свою очередь сдерживает рост потребительских расходов, составляющих весомую часть ВВП развитых стран.

Тем не менее, подчеркнула экономист, в противовес зарубежным рынкам индекс УБ все-таки смог закрепиться на положительной территории, главным образом за счет точечных покупок по отдельным эмитентам. На 3,75% выросли акции «Стирола», несмотря на заявления премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА об остановке отечественного химпрома при сохранении цены на импортный газ на прежнем уровне. «Видимо, инвесторы ожидают положительного исхода российско-украинских переговоров в области энергетического вопроса», - предполагает Я.ЛАВРИК.

По словам экономиста, лучше рынка сегодня торговались акции Сумского НПО им. Фрунзе (+3,4%), Северного ГОКа (+2,10%), Харцызского ТЗ (+2,02%), Ясиновского КХЗ (+1,17%), «Мотор Сичи» (+1,07%). Среди неликвидных бумаг существенный рост показали бумаги «Запорожстали» (+12,05%) на фоне активных разговоров о продаже предприятия. Хуже рынка выглядели акции металлургического сектора, вагоностроителей, банков. Наибольшим спросом пользовались акции Алчевского МК (8,98 млн. грн.), Енакиевского МЗ (3,39 млн.грн.), Мотор Сич (3 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 7 апреля, повысился на 0,35% – до 932,61 пункта. Общий объем торгов составил 331 млн. 214 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,34% – до 2352,55 пункта. Общий объем торгов составил 49 млн. 73 тыс. грн.