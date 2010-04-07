Чистая прибыль ВДЦБ по итогам 2009 г. составила 602 тыс. грн.

Чистая прибыль Частного акционерного общества «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» по итогам 2009 г. составила 602 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе депозитария.

Доход ВДЦБ от предоставления услуг депозитарной и расчетно-клиринговой деятельности по итогам прошлого года составил 4 млн. 383 тыс. грн., совокупный доход – 12 млн. 737 тыс. грн. Совокупные затраты ВДЦБ по итогам 2009 г. составили 12 млн. 135 тыс. грн.

По состоянию на 31 декабря 2009 г., временно свободные средства ВДЦБ составляли 36,5 млн. грн. и находились на банковских депозитных вкладах.

По состоянию на конец 2009 г., ВДЦБ заключил 901 договор по обслуживанию эмиссии ценных бумаг, 218 депозитарных договоров с хранителями, 10 договоров про клиринг и расчеты по договорам.

Справка УНИАН. ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» создано в 2008 году. В состав учредителей ОАО вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

13 апреля 2009 г. Наблюдательным советом ОАО «Межрегиональный фондовый союз» было принято решение о передаче целостного имущественного комплекса ОАО «ВДЦБ».

24 апреля 2009 г. внеочередным общим собранием акционеров ВДЦБ было принято решение приобрести простые именные акции ОАО «Межрегиональный фондовый союз» у его акционеров путем проведения дополнительной эмиссии акций на общую сумму в 73 млн. грн.

Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.

По состоянию на конец 2009 г., акционером, владеющим наибольшим пакетом акций ВДЦБ, был Национальный банк Украины (доля в уставном капитале – 22,86%). Общее количество акционеров ВДЦБ, по состоянию на 31 декабря 2009 г., составило 79.

Уставный капитал депозитария - 153 млн. 100 тыс. грн.