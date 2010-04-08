Эксперт: вероятность дальнейшего падения фондовых рынков высока

Вероятность дальнейшего снижения котировок на международных фондовых биржах в четверг и пятницу высока, в преддверии начала сезона квартальных отчетов.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его мнению, «рыночные игроки скорее будут продавать и фиксировать свои прибыли последних 5 недель, чем подвергать их риску на фоне неопределенности корпоративных результатов и прогнозов на текущий квартал и на 2010 год».

Как отметил стратег, американские и европейские фондовые рынки в среду, 7 апреля, закрылись падением котировок на фоне снижения цен на нефть и промышленные металлы, а также негативных макроэкономических данных в США. В этот день вышли данные по объемам потребительского кредитования в США в феврале, которые показали сокращение потребительских кредитов на 11,5 млрд. долл., что оказалось намного хуже даже самых пессимистических прогнозов падения на 8,7 млрд. долл. Консенсус прогнозов находился на уровне увеличения кредитов на 500 млн. долл. Таким образом, темпы падения кредитования находятся на уровне лета 2007 года. Падение объема потребительских кредитов произошло за счет выплат кредитов и дефолтов на фоне отсутствия роста выданных кредитов. Такие процессы прямо указывают на существенные дефляционные процессы, превалирующие в экономике США, объяснил К.ЛИТВИН.

Стратег также подчеркнул, что у греческих коммерческих банков наступил кризис ликвидности и они запросили помощь. В первом квартале из греческой банковской системы было выведено 8,4 млрд. евро, что составляет 3,4% от общего количества депозитов. Греческим банкам нужно до 18 млрд. евро для поддержания адекватного уровня ликвидности. Кризис ликвидности негативно сказывается на евро уже третий день, и евро упал с 1,35 до 1,33 долл./евро буквально за 2-3 дня и, скорее всего, продолжит падать, пока ЕС не выделит необходимые кредиты Греции.

По словам К.ЛИТВИНА, в среду международное энергетическое агентство заявило, что запасы сырой нефти выросли на 2 млн. баррелей - в два раза больше рыночных ожиданий. На фоне падения евро и продолжения роста запасов нефть упала до 85,8 долл. за баррель. На этом фоне подешевели также промышленные металлы, что негативно отразилось на акциях российского и украинского металлургических секторов.

Стратег сообщил, что под давлением негативных новостей индекс DJIA упал 7 апреля на 0,6% до 10897 пунктов, индекс S&P 500 понизился на 0,6% до 1182 пунктов, а индекс DAX потерял 0,5% до 6222 пунктов.