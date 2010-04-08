«Драгон Эсет Менеджмент» создаст фонд с активами, инвестированными в акции

Компания по управлению активами «Драгон Эсет Менеджмент» создаст интервальный недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд (ПИФ) «Аурум», активы которого будут полностью инвестированы в акции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КУА.

Как отметили в пресс-службе, таким образом, новый фонд придет на смену закрытому недиверсифицированному КИФ «Аурум», деятельность которого заканчивается в августе 2010 года.

«Каждый инвестфонд имеет свою стратегию, и можно легко найти именно тот фонд, который соответствует ожиданиям каждого конкретного инвестора, – отметил управляющий директор КУА «Драгон Эсет Менеджмент» Андрей ЗОЛОТУХИН.

В пресс-службе также сообщили, что уже привлечено более 1 млн. грн. в закрытый фонд с защитой капитала «Феррум», о создании которого компания объявила в январе 2010 года. Структура портфеля этого фонда позволяет обеспечить всем вкладчикам возврат номинальной стоимости сертификатов в случае падения рынка и отсутствия дефолта Украины по своим обязательствам, а в случае роста рынка – получение прибыли в размере не менее 50% от этого роста.

Справка УНИАН. ООО «КУА «Драгон Эсет Менеджмент» является дочерним предприятием инвестиционной компании Dragon Capital. Под управлением КУА находятся ПИФ «Платинум», КИФ «Аурум», ПИФ «Аргентум» НПФ «Лаурус» и ряд венчурных фондов. Активы под управлением КУА «Драгон Эсет Менеджмент» составляют около 150 млн. грн.