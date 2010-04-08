Франкфуртская биржа ожидает размещения 5 украинских компаний

Франкфуртская фондовая биржа ожидает размещения у себя около пяти украинских компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время IPO конференции "Украина на пути во Франкфурт" вице-президент биржевого оператора Deutsche Boerse Штефан ХЕФЕР.

По его информации, речь идет о компаниях, представляющих такие секторы экономики, как ритейл, недвижимость, агропромышленный и нефтегазовый комплексы.

По словам вице-президента Deutsche Boerse, если удастся разместить эти компании, то за ними «последуют другие».

Как отметил член совета директоров OstСhem Holding AG Маттеус ЭБИНАЛЬ, его компания также рассматривает возможность проведения IPO на Франкфуртской фондовой бирже. При этом он не уточнил дату размещения и размер пакета.

Справка УНИАН. OstChem Holding AG входит в Group DF бизнесмена Дмитрия ФИРТАША и осуществляет вместе с государством управление ЗАО «Крымский Титан», в аренде у которого находятся Вольногорский и Иршанский ГОКи.