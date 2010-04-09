ФГИУ продаст госпакеты акции 3-х облэнерго

Фонд государственного имущества Украины планирует раздробить находящиеся в государственной собственности блокирующие пакеты акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго” и реализовать их мелкими частями на фондовых биржах.

Как сообщила сегодня журналистам председатель Совета директоров фондовой биржи ПФТС Ирина ЗАРЯ, с подобной инициативой выступил Фонд госимущества.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

24 марта т.г. исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд госимущества снял с продажи эти госпакеты. Он отметил, что время для продажи блокирующих госпакетов облэнерго «упущено, их контрольные пакеты уже сформированы в одних руках».