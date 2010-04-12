Эксперт: на мировых фондовых рынках продолжился рост

В пятницу, 9 апреля, на мировых фондовых рынках продолжился рост.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его информации, американские индексы в пятницу закрылись на 18-месячных максимумах, а индекс DJIA недобрал всего 3 пункта до уровня 11000. Никакой существенной макростатистики в этот день не выходило. Торги в Америке проходили в боковом направлении в течении дня и под закрытие торгов показали уверенный рост: индекс DJIA вырос на 0,6% до 10997 пунктов, а индекс S&P 500 также вырос - на 0,6%, закрывшись на отметке 1194 пункта.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, рост проходил на фоне укрепления евро и снижения цен на нефть. Нефть снижалась четвертый день подряд, и несмотря на это, фондовым индексам удалось не только удержать свои позиции, но и показать рост. В целом заметны сильные позитивные настроения американских рынков в преддверии начала сезона квартальных отчетов, невзирая на проблемы в Европе.

По словам стратега, европейские проблемы получили решение на выходных: министры финансов стран ЕС согласились предоставить Греции кредиты на 30 млрд. евро на 3 года под 5% годовых. МВФ предоставит дополнительные 10 млрд. евро со своей стороны. Эти кредиты будут предоставлены только в случае официального запроса Греции, чего на данный момент не произошло. Греция сейчас пытается разместить свои облигации на 10 млрд. евро. Если доходности греческого долга на коротком конце кривой не покажут существенного снижения, то страна будет вынуждена взять кредиты от ЕС под 5%.