Эксперт: украинские акции на иностранных рынках упали

Украинские акции на иностранных рынках падали в ходе сегодняшних торгов.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, на фоне событий в Польше также снижались украинские бумаги, которые торгуются на Варшавской фондовой бирже. Акции аграрного сектора демонстрировали негативную динамику. «Кернел» упал на 2,3% на фоне значительных объемов торгов, «Астарта» просела на 0,9%. «Укрпродукт» снизился на 4,7% в преддверии отчетности за 2009 год.

Аналитик отметил, что акции Ferrexpo на иностранных биржах сегодня потеряли 2,6%, ТММ - 4,4%. Рост продемонстрировали лишь бумаги нефтегазового сектора. JKX поднялся на 3,7%, Regal Petroleum добавил 0,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 12 апреля, повысился на 2,27% – до 956,26 пункта. Общий объем торгов составил 243 млн. 304 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,20% – до 2422,60 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 985 тыс. грн.