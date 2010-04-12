Украинский фондовый рынок значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 12 апреля, повысился на 2,27% – до 956,26 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 243 млн. 304 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,20% – до 2422,60 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 65 млн. 985 тыс. грн.