Украинский фондовый рынок значительно вырос
18:05, 12 апреля 2010Фондовый рынок
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По итогам сегодняшних торгов
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 12 апреля, повысился на 2,27% – до 956,26 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 243 млн. 304 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,20% – до 2422,60 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 65 млн. 985 тыс. грн.
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