Индексы США повысились

Американские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник, 12 апреля, продемонстрировали рост на фоне позитивных новостей из Европы, где была достигнута договоренность относительно объемов и условий предоставления обремененной долгами Греции кредитов, сообщает Российское информационное агетство Новости.

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,09%, достигнув 11007,40 пунктов. Таким образом, один из важнейших экономических показателей США впервые за 18 месяцев преодолел психологическую важную отметку в 11000 пунктов.

S&P 500 в понедельник повысился на 0,18%, достигнув 1196,54 пунктов.

Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,16% - до 2457,87 пунктов.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.