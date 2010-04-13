Эксперт: украинский фондовый рынок сегодня продолжит рост

Украинский фондовый рынок сегодня может продолжить рост, поскольку вчера он закрылся на дневных максимумах.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, европейские фондовые рынки в понедельник пошли вверх с открытия после решения о предоставлении Греции странами Евросоюза кредитов на 30 млрд. евро под 5% годовых. Однако в течение дня ключевые индексы показали нисходящую динамику, нефть также снизилась ниже 85 долл. за баррель. Ни в США, ни в Европе существенной макростатистики вчера не выходило.

Стратег отметил, что на этом фоне украинский фондовый рынок в понедельник показал хорошую динамику, удерживая позиции и вырвавшись вверх под закрытие торгов. Индекс УБ успешно пробил сопротивление в 2400 пунктов после двухнедельной консолидации в диапазоне 2300-2400 пунктов и закрылся на историческом максимуме в 2422 пункта. Абсолютно все акции, входящие в индекс УБ, вчера закрылись ростом котировок. Лидером роста стали бумаги «Задидэнерго» (+3,7%), «Райффайзен банка Аваль» (+3,3%), «Укрсоцбанка» (+3,1%) и «Стирола» (+3%). Среди металлургов лидером роста стали акции «Азовстали», прибавившие 2,5% по итогам дня.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 12 апреля, повысился на 2,27% – до 956,26 пункта. Общий объем торгов составил 243 млн. 304 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,20% – до 2422,60 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 985 тыс. грн.