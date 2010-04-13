Эксперт: сегодня возможен рост спроса и объемов размещения ОВГЗ

На сегодняшнем аукционе, по сравнению с предыдущим, возможен рост спроса и объемов размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на фоне повышения ставок.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

В то же время, подчеркнул он, Министерство финансов Украины продолжает обновлять линейку первичного предложения. Все три стандартные серии предлагаются на текущем аукционе впервые, отметил аналитик.

Таким образом, по мнению С.ФУРСЫ, объемы размещения наверняка будут довольно умеренными. Он полагает, что по однолетним и трехлетним бумагам ставки отсечения составят 15%, а по коротким бумагам - 14%-14,5%.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство финансов Украины проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Предлагаются стандартные серии ОВГЗ со сроком обращения 6, 12 месяцев и 3 года, а также специальные бумаги, выпущенные для финансирования подготовки к Евро-2012.