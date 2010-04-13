НБУ сократил количество ОВГЗ в своем портфеле на 1,3 млрд. грн.

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 6 по 12 апреля 2010 года, сократил количество облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в своем портфеле на 1,3 млрд. грн. – до 71,6 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

Согласно сообщению, коммерческие банки за указанный период увеличили объем правительственных бумаг в своих портфелях на 0,603 млрд. грн. – до 24,881 млрд. грн.

Сумма ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличилась с 2,469 млрд. грн. до 2,596 млрд. грн., других владельцев – с 3,308 млрд. грн. до 3,333 млрд. грн.

В целом объем ОВГЗ в обращении с 7 по 12 апреля т.г. сократился с 102,955 млрд. грн. до 102,410 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, в госбюджет Украины по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в марте поступило 8,610 млрд. грн. (с начала года – 13,642 млрд. грн.). Всего с начала года было размещено правительственных бумаг (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации) на общую сумму 20,032 млрд. грн.

Также в марте НБУ проводил операции с двусторонней котировкой гособлигаций Украины, по результатам которых продано гособлигаций (по номинальной стоимости) на сумму 1,749 млрд. грн. (с начала года – 3,724 млрд. грн.), приобретено – на сумму 1,082 млрд. грн. (с начала года – 2,156 млрд. грн.).