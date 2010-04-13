Эксперт: отчет Alcoa не добавил оптимизма инвесторам

Отчет ведущего производителя алюминия Alcoa не добавил оптимизма инвесторам фондового рынка.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в понедельник, 12 апреля, на мировых фондовых рынках преобладала боковая динамика торгов. Ключевые индексы закрылись без существенных изменений на фоне отсутствия макростатистики из Европы и США.

К.ЛИТВИН подчеркнул, что рынок вчера пребывал в ожидании квартальных результатов от Alcoa, вышедших после закрытия американских торгов. Результаты компании оказались слегка разочаровывающими: чистый доход в первом квартале 2010 года вырос всего на 20% - с 4,1 млрд. до 4,9 млрд. долларов, в то время как рынок ожидал роста до 5,2 млрд. долларов. По итогам торгов в понедельник индекс DJIA подрос на 0,1% до 11005 пунктов впервые за 18 месяцев, индекс S&P 500 прибавил 0,2% до 1196 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 269 пунктов.

По информации стратега, сегодня не ожидается существенной макростатистики в Европе и США, способной повлиять на динамику торгов. Однако после закрытия американских рынков выходит квартальный отчет крупнейшего в США железнодорожного оператора CSX, результаты которого укажут на темпы восстановления объема перевозок и, соответственно, экономической активности в США.