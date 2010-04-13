Сегодня нет барьеров для проведения Азаровым приватизации

Сегодня нет барьеров, которые могут помешать правительству провести большую приватизацию. Такое мнение в интервью газете «День» высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что 2008-2009 годы были неблагоприятными для приватизации в плане конъюнктуры рынка. «Кроме этого, приходилось преодолевать серьезное сопротивление: все хорошо помнят сотни заветированных ЮЩЕНКО постановлений КМУ! Сегодня нет ни одного барьера, который может помешать АЗАРОВУ провести большую приватизацию», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, стране необходима прозрачная приватизация государственных предприятий. «Неэффективно работающие государственные предприятия – опухоль на экономическом теле страны, – приватизация жизненно необходима. Пока в стране существует большое количество объектов, находящихся в государственной собственности, будет процветать коррупция, неэффективное управление и дележ сфер влияния», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам главы комитета ВР, «главное – обеспечить прозрачную приватизацию». «Именно прозрачность станет тестом власти в сфере большой приватизации. Впрочем, все будет очевидно еще на этапе предприватизационной подготовки объектов», – отметила она.