Правительство выпустит ОВГЗ для погашения долга по НДС

Правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, соответствующий проект постановления Кабинета министров был одобрен на сегодняшнем заседании правительственного комитета по вопросам экономической политики.

С.ТИГИПКО отметил, что правительство не будет медлить с выплатой предприятиям задолженности по возмещению НДС.

«Оборотные средства крайне необходимы бизнесу для обеспечения роста производства. Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, правительство не будет тянуть с возмещением просроченной задолженности государства по НДС», - заявил С.ТИГИПКО.