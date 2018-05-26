Украинский фондовый рынок ищет вдохновение в мировой экономике

На прошедшей неделе украинский фондовый рынок ориентировался на мировые площадки и в целом демонстрировал рост, восстанавливаясь после предыдущей коррекции. В понедельник, 5 апреля, на отечественных биржах был выходной, связанный с Пасхальными праздниками. Мировые индексы в этот день выросли, подготовив почву для повышения украинских площадок во вторник.

Как сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, в понедельник позитивная макростатистика двигала мировые рынки акций вверх, и фондовые индексы находились на новых максимумах. На международных площадках наблюдался уверенный рост благодаря позитивным данным по рынку труда в США, а также новостям с рынка недвижимости и сферы услуг американской экономики, опубликованным в понедельник. В марте безработица в США осталась на прежнем уровне – 9,7%, однако в экономике прибавилось 162 тыс. рабочих мест. Экономисты ожидали, что в марте добавится 200 тыс. рабочих мест, большая часть которых придется на временные работы в государственном секторе, связанные с переписью населения. Однако только перепись обеспечила 48 тыс. новых рабочих мест, а все остальные были созданы частным сектором. Это является безусловно позитивным фактором для экономики США, которая год назад теряла по 700 тыс. рабочих мест в месяц, а сегодня уже генерирует новые рабочие места.

По информации стратега, в понедельник Институт управления поставками заявил, что индекс активности сервисных секторов экономики вырос в марте до 55,4 пункта, превысив даже самые оптимистичные рыночные ожидания, которые находились в диапазоне 53-55 пунктов. На сферу услуг приходится около 80% рабочих мест и около 70% ВВП США. Улучшение активности в сфере услуг США является первостепенным фактором дальнейшего восстановления американской экономики. Очевидно, что вслед за восстановлением производственного сектора улучшения распространились и на сферу услуг.

К.Литвин также отметил рост сделок по продаже недвижимости в США в марте на 8,2%, в то время как рынок ожидал дальнейшего снижения продаж. Такой показатель вполне может стать предвестником более масштабного восстановления рынка недвижимости. Однако доходность по 10-летним американским казначейским облигациям выросла в понедельник до 4% из-за снижающегося спроса на госбумаги. Дальнейшее увеличение доходности на длинном конце кривой приведет к росту стоимости капитала, выраженному в удорожании потребительских и коммерческих кредитов. А это, в свою очередь, незамедлительно отразится на снижении и без того низкого спроса на кредиты, считает стратег.

В понедельник индекс DJIA вырос на 0,4% – до 10973 пунктов, а индекс S&P 500 увеличился на 0,8% – до 1187 пунктов. Нефть продолжила расти на фоне общего оптимизма на фондовых рынках, подорожав до 86,5 доллара за баррель марки WTI.

Во вторник, 6 апреля, украинский фондовый рынок открылся снижением, однако в ходе торгов смог восстановиться и по итогам дня продемонстрировал рост.

По словам трейдера инвестиционной компании Phoenix Capital Ирины Барабановой, отечественные площадки восстанавливались после падения на предыдущих нескольких сессиях. На украинском рынке акций во вторник преобладали оптимистичные настроения. Сильнее других поднимались бумаги банковского сектора: «Укрсоцбанк» (+2,16%) и «Райффайзен банк Аваль» (+2,72%), а также акции металлургических предприятий (Алчевский меткомбинат добавил 4,67%), которые отыгрывали падение. Кроме того, выросли ранее опустившиеся акции Северного ГОКа (+4,84%). В целом же активность на рынке была достаточно низкая.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 2,23% – до 929,39 пункта. Общий объем торгов составил 311 млн. 151 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 2,10% – до 2344,51 пункта. Общий объем торгов составил 60 млн. 947 тыс. грн.

К.Литвин отметил, что во вторник, торги в Америке и Европе протекали в спокойном ключе на фоне отсутствия сильных катализаторов движения. В США никакой существенной макроэкономической статистики не выходило. В Европе Sentix объявила, что индекс оптимизма инвесторов в ЕС в апреле вырос с -7,5 до 2,5 пункта, превысив рыночные ожидания в -5,9 пункта. В середине дня негативное влияние на рынок оказал разочаровывающий прогноз разработчика программного обеспечения CA Inc. Под давлением этой новости снизились перед открытием американского рынка фьючерсы на фондовые индексы в Европе и США. Однако после открытия американские рынки устремились вверх, подчеркивая сильные позитивные настроения на рынке, которые сохраняются уже пятую неделю.

По словам К.Литвина, во вторник возобновилось давление на евро из-за роста доходностей на греческие гособлигации на фоне неразберихи вокруг процента, под который ЕС выделит Греции кредит. Германия настаивает на том, чтобы Греция платила рыночный уровень в 6-6,5%, в то время как ЕС хочет выделить Греции кредит под 4-4,5%, которые платит Португалия. В итоге доходности по греческим облигациям продолжили расти, а евро возобновило падение.

Тем не менее, подчеркнул стратег, фондовые и сырьевые рынки на таком фоне вели себя довольно устойчиво. При этом нефть и золото подорожали на фоне роста доллара, что является довольно редким явлением. По итогам торгов 6 апреля индекс DJIA не претерпел существенных изменений, закрывшись на отметке 10970 пунктов, а индекс S&P 500 подрос на 0,2% – до 1189 пунктов.

В среду, 7 апреля, украинский фондовый рынок продолжил подъем – теперь уже в противовес данным с мировых площадок. Следует обратить внимание, что зарубежные новости, в целом позитивные, в настоящее время все же имеют противоречивый характер (даже в рамках одного дня), и инвесторы пока не слишком уверены в устойчивости положительного тренда.

Как отметила экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик, в среду торги на Украинской бирже прошли довольно волатильно без преобладания единой тенденции. Инвесторы находятся в неопределенности относительно дальнейшего тренда, что проявляется в разнонаправленном движении котировок и в частой смене направлений рынка. Экономист считает, что в среду внешний фон был противоречивым. Большинство азиатских индексов закрепилось в зеленой зоне на оптимистичных протоколах заседания ФРС и сохранении ЦБ Японии процентной ставки на неизменном уровне. Торги в Европе начались на минорной ноте. Инвесторы опасаются, что активный рост фондовых рынков значительно опережает восстановление реального сектора экономики. Основной угрозой замедления экономического роста в мире остается высокая безработица, которая, в свою очередь, сдерживает рост потребительских расходов, составляющих весомую часть ВВП развитых стран.

Тем не менее, подчеркнула экономист, в противовес зарубежным рынкам индекс УБ все-таки смог закрепиться на положительной территории, главным образом за счет точечных покупок по отдельным эмитентам. На 3,75% выросли акции «Стирола», несмотря на заявления премьер-министра Украины Николая Азарова об остановке отечественного химпрома при сохранении цены на импортный газ на прежнем уровне. «Видимо, инвесторы ожидают положительного исхода российско-украинских переговоров в области энергетического вопроса», - предполагает Я.Лаврик.

По словам экономиста, лучше рынка в среду торговались акции Сумского НПО им. Фрунзе (+3,4%), Северного ГОКа (+2,10%), Харцызского ТЗ (+2,02%), Ясиновского КХЗ (+1,17%), «Мотор Сичи» (+1,07%). Среди неликвидных бумаг существенный рост показали бумаги «Запорожстали» (+12,05%) на фоне активных разговорах о приватизации предприятия. Хуже рынка выглядели акции металлургического сектора, вагоностроителей, банков. Наибольшим спросом пользовались акции Алчевского МК (8,98 млн. грн.), Енакиевского МЗ (3,39 млн. грн.), Мотор Сич (3 млн. грн.).

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,35% – до 932,61 пункта. Общий объем торгов составил 331 млн. 214 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 0,34% – до 2352,55 пункта. Общий объем торгов составил 49 млн. 73 тыс. грн.

В то же время, отметил К.Литвин, американские и европейские фондовые рынки в среду закрылись падением котировок на фоне снижения цен на нефть и промышленные металлы, а также негативных макроэкономических данных в США. В этот день вышли данные по объемам потребительского кредитования в США в феврале, которые показали сокращение потребительских кредитов на 11,5 млрд. долл., что оказалось намного хуже даже самых пессимистических прогнозов падения на 8,7 млрд. долл. Консенсус прогнозов находился на уровне увеличения кредитов на 500 млн. долл. Таким образом, темпы падения кредитования находятся на уровне лета 2007 года. Падение объема потребительских кредитов произошло за счет выплат кредитов и дефолтов на фоне отсутствия роста выданных кредитов. Такие процессы прямо указывают на существенные дефляционные процессы, превалирующие в экономике США, объяснил К.Литвин.

Стратег также подчеркнул, что у греческих коммерческих банков наступил кризис ликвидности и они запросили помощь. В первом квартале из греческой банковской системы было выведено 8,4 млрд. евро, что составляет 3,4% от общего количества депозитов. Греческим банкам нужно до 18 млрд. евро для поддержания адекватного уровня ликвидности. Такой кризис ликвидности, в свою очередь, негативно сказывается на евро. Кроме того, в среду Международное энергетическое агентство заявило, что запасы сырой нефти выросли на 2 млн. баррелей - в два раза больше рыночных ожиданий. На фоне падения евро и продолжения роста запасов нефть упала до 85,8 долл. за баррель. На этом фоне подешевели также промышленные металлы, что негативно отразилось на акциях российского и украинского металлургических секторов.

Под давлением негативных новостей 7 апреля индекс DJIA упал на 0,6% - до 10897 пунктов, индекс S&P 500 понизился на 0,6% - до 1182 пунктов, а индекс DAX потерял 0,5% - до 6 222 пунктов.

В четверг, 8 апреля, инвесторов ждал целый ряд негативных новостей из Европы. При этом в США вышел блок разнонаправленных данных. На этом фоне европейские рынки ценных бумаг, в том числе украинский, продемонстрировали негативную динамику, а американские биржи выросли.

По словам К.Литвина, в Европе 8 апреля вышли разочаровывающие макроэкономические данные. В феврале промышленное производство в Германии не изменилось по сравнению с январем, в то время как рынок ожидал прироста на 0,8%. Розничные продажи в ЕС в феврале упали на 0,6%, что также оказалось хуже рыночных ожиданий. Инвесторов волновал также рекордный уровень спрэдов греческих бондов к немецким, превысивший 400 пунктов на фоне кризиса ликвидности греческих банков. На этом пессимистичном фоне европейские индексы ушли в минус, и индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,9%, закрывшись на отметке 266 пунктов.

Стратег добавил, что на американских площадках в четверг преобладала позитивная динамика из-за хороших данных по розничным продажам в марте. В то же время, вышли негативные данные по безработице: количество первичных заявок на пособия увеличилось до 460 тыс., выше ожидаемых 435 тыс. Тем не менее, американские индексы показали уверенный рост: индекс S&P 500 подрос на 0,3% до 1186 пунктов, а индекс DJIA прибавил 0,3% до 10927 пунктов.

Что же касается отечественного рынка, то аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital отметили, что 8 апреля украинские акции корректировались на негативных новостях о долговой нагрузке Греции и на пессимистичной статистике о занятости в США. В частности, лидерами падения на УБ были акции компаний металлургического сектора, которые возглавляли ралли предыдущих дней: Алчевского меткомбината (-1,68%), Енакиевского метзавода (-1,97%), «Азовстали» (-0,75%). Остальные бумаги снизились в среднем на 1-2%. Против рынка двигались только бумаги Харцизского трубного завода, которые на слухах о получении крупного заказа выросли в цене на 3,26%.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,69% – до 926,17 пункта. Общий объем торгов составил 302 млн. 806 тыс. грн. Индекс Украинской биржи упал на 0,67% – до 2337,40 пункта. Общий объем торгов составил 56 млн. 554 тыс. грн.

В пятницу, 9 апреля, на новостном фоне преобладал позитив. Вследствие этого наблюдался рост фондовых индексов во всем мире.

По информации К.Литвина, американские индексы в пятницу закрылись на 18-месячных максимумах, а индекс DJIA недобрал всего 3 пункта до уровня 11000. Никакой существенной макростатистики в этот день не выходило. Торги в США проходили в боковом направлении и под закрытие торгов показали уверенный рост: индекс DJIA повысился на 0,6% до 10997 пунктов, а индекс S&P 500 - на 0,6% до 1194 пунктов. Рост проходил на фоне укрепления евро и снижения цен на нефть. Нефть снижалась четвертый день подряд, но, несмотря на это, фондовым индексам удалось не только удержать свои позиции, но и показать рост. В целом, по мнению стратега, сейчас заметны сильные позитивные настроения американских рынков в преддверии начала сезона квартальных отчетов, невзирая на проблемы в Европе.

К.Литвин также отметил, что на европейских площадках в пятницу преобладал уверенный рост из-за позитивного закрытия американских рынков в четверг. На российских площадках также наблюдался рост котировок ключевых индексов на фоне роста цен на нефть и позитива из Европы. Нефть, в свою очередь, дорожала благодаря росту евро и падению долларового индекса. Украинский фондовый рынок последовал за российскими и европейскими площадками. В плюсе закрылись все бумаги, входящие в индекс УБ. Лидерами роста среди голубых фишек стали акции «Центрэнерго» (+2,8%) и «Укртелекома» (+2%).

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 9 апреля, повысился на 0,95% – до 935,01 пункта. Общий объем торгов составил 243 млн. 181 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,42% – до 2370,51 пункта. Общий объем торгов составил 54 млн. 499 тыс. грн.

На текущей неделе также ожидается ряд очень важной информации из-за рубежа.Начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав Стельмах среди наиболее значимой информации за этот период выделил данные о потребительской инфляции (в среду), промышленному производству (в четверг) и началам застроек в США (в пятницу). Кроме того, в среду глава ФРС Бен Бернанке выступит перед членами Объединенного комитета по экономическим вопросам с комментариями по текущей динамике экономики государства. Помимо этого, в Великобритании во вторник выходят данные по сальдо торгового баланса.

Мировая экономика продолжает все чаще радовать инвесторов хорошими новостями. Это может свидетельствовать о ее постепенном выходе из кризиса. Игроки украинского рынка также ищут позитив извне. При этом характерно, что внутриэкономические новости не влияют в целом на настроения игроков отечественных площадок. А это значит, что инвесторов в настоящее время не устраивает текущее положение дел в экономике Украины, более того – они так и не обрели уверенности в ее будущих перспективах…

Олег Коберник (УНИАН)