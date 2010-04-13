Продажа акций облэнерго мелкими частями может повысить спрос

Реализация приватизируемых госпакетов «Сумы-» , «Прикарпатье-» и «Полтаваоблэнерго» мелкими частями на фондовых биржах может повысить спрос на них.

Как сообщила УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Евгения АФОНИНА, реализация мелкими пакетами акций облэнерго на сегодня является единственным реальным способом их приватизации. «Других вариантов завершить приватизацию этих компаний фактически нет – тяжело будет найти инвесторов, которые бы приобрели настолько большие пакеты. Особенно ввиду того, что над всеми тремя компаниями уже установлен контроль других частных владельцев, которые вели достаточно длительную борьбу за эти активы», – отметила аналитик.

Е.АФОНИНА также сообщила, что именно недавнее завершение конфликта между мажоритарными акционерами и окончательное распределение контроля над «Сумы-» , «Прикарпатье-» и «Полтаваоблэнерго» делает их акции более интересными для мелких инвесторов, тем более, что все три компании были прибыльными в 2009 году. «Завершение же конфликта делает будущее компаний более понятным и дает надежду на увеличение их прибыльности», – считает эксперт.

По словам Е.АФОНИНОЙ, существует также вероятность, что сегодняшние мажоритарные акционеры облэнерго захотят ограничить free-float акций своих компаний, что создаст дополнительный спрос при продаже небольших пакетов.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планирует раздробить находящиеся в государственной собственности блокирующие пакеты акций «Сумы-» , «Прикарпатье-» и «Полтаваоблэнерго» и реализовать их мелкими частями на фондовых биржах.

Ранее ФГИ неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций «Сумы-» , «Прикарпатье-» и «Полтаваоблэнерго», однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

24 марта т.г. исполняющий обязанности председателя ФГИ Владимир РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд госимущества снял с продажи эти госпакеты. Он отметил, что время для продажи блокирующих госпакетов облэнерго «упущено, их контрольные пакеты уже сформированы в одних руках».