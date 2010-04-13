Эксперт: украинские акции показали умеренно позитивную динамику

Украинские акции сегодня демонстрировали умеренно позитивную динамику на протяжении всей торговой сессии.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

В частности, отметила она, на Украинской бирже наиболее активно сегодня торговались бумаги металлургического, машиностроительного, банковского и энергетического секторов. Наибольшие объемы торгов прошли в акциях Алчевского металлургического комбината( более 7 млн. грн.), однако к закрытию они потеряли до 0,1%. Также активно торговались бумаги Енакиевского металлургического завода (более 120 сделок при общем объеме торгов более 5,5 млн. грн.). Позитивная финансовая отчетность «Мотор Сичи» продолжает двигать ее акции вверх, и к закрытию в акциях предприятия прошло более 170 сделок при общем объеме в 5,5 млн. грн.

По словам трейдера, новость о том, что Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) приняла рекомендации правительства и повысила розничные тарифы для привилегированных компаний горно-металлургического и химического сектора, позитивно повлияла на динамику торгов в бумагах компаний энергетического сектора. Так, в акциях Центрэнерго прошло более 70 сделок при общем объеме более 5 млн. грн., и к они поднялись на полпроцента. Бумаги банковского сектора также в целом следовали за общей динамикой торгов на Украинской бирже.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 13 апреля, повысился на 0,88% – до 964,63 пункта. Общий объем торгов составил 690 млн. 719 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,79% – до 2441,75 пункта. Общий объем торгов составил 78 млн. 67,4 тыс. грн.