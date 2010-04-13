Эксперт: сегодня на рынке евробондов преобладали покупатели

Сегодня на украинском рынке евробондов преобладали покупатели, и в целом торговая сессия проходила довольно активно.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Вадим ХОМЕНКО.

По его словам, все суверенные облигации торговались выше, особенно длинные выпуски, которые к закрытию прибавили от 0,25 до 0,5 пункта. Муниципальные бумаги также пользовались спросом и закрылись повышением котировок. Выпуски «Нафтогаза» следовали аналогичной динамике и к закрытию прибавили еще полпункта. В корпоративных облигациях наиболее активные торги проходили в бумагах «Альфа-Банка», «Азовстали» и ПУМБ, что было обусловлено высоким интересом покупателей.

Трейдер также отметил, что на российском рынке евробондов сегодня активность была средней. Суверенные бумаги торговались немного выше. Облигации «Газпрома» и ВТБ следовали за динамикой суверенных выпусков, но активность покупателей в данных в них была выше. Среди других бумаг, которые пользовались хорошим спросом, были выпуски «ВымпелКома», «Евраза» и «ЛУКОЙЛА», однако к закрытию цены остались без изменений.