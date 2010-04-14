Трейдер: украинские фондовые площадки сегодня растут

Украинские фондовые площадки растут с начала сегодняшних торгов.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, индекс Украинской биржи по состоянию на 12:00 добавил 1,65%. Индекс ПФТС на этот момент времени поднялся на 1,71%.

Как подчеркнула И.БАРАБАНОВА, рост сегодня показывают практически все бумаги индексной корзины. Наибольшее количество сделок (более 120) было зафиксировано в акциях «Стирола», которые добавили 3,72% на объемах более чем 2 млн. грн. Продолжают расти бумаги «Центрэнерго» на новостях о том, что Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики приняла рекомендации правительства и повысила розничные тарифы для компаний горно-металлургического и химического сектора. Бумаги «Центрэнерго» сегодня поднялись уже на 4,75%.

По информации трейдера, во второй половине дня ожидается выход отчетности JPMorgan, а также обнародование ФРС регионального обзора состояния экономики США Beige Book.