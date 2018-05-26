Ценные бумаги под НДС скоро рухнут на рынок. Какими будут последствия…

Правительство Украины планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной текущей бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Соответствующий проект постановления Кабинета министров был одобрен 13 апреля на заседании правительственного комитета по вопросам экономической политики. Тогда вице-премьер Сергей Тигипко подчеркнул, что медлить с выплатой предприятиям задолженности КМУ не будет.Стоит отметить, что это не первый опыт погашения долга путем выпуска ценных бумаг.

Пока тяжело оценить успешность этой идеи, так как нет ясности с параметрами ОВГЗ. 14 апреля первый вице-премьер-министр Андрей Клюев заявил, что правительство продолжает определяться с условиями выпуска облигаций. По его словам, идут проверки относительно «дутых» НДС. И все же, если их выпустят на срок 5 лет с амортизационным погашением и купонной ставкой не ниже 14-15%, то, скорее всего, облигации могут иметь успех на рынке. Если же условия будут «жестче», то покупателей на такого рода ценные бумаги найти будет крайне сложно. В любом случае, успех реструктуризации долга по НДС зависит от реального механизма замещения.

Как любая инновация правительства, идея выпуска облигаций-НДС имеет и своих сторонников, и критиков. Постараемся разобраться и найти рациональное зерно в споре.

Положительные факторы

По официальной информации, долг по возврату НДС составляет около 31 млдр. грн. Согласно предварительным данным, в 2010 году доход госбюджета должен в целом составить порядка 285 млрд. грн. То есть, на задолженность по НДС приходится почти 10% - неподъемная сумма для украинского бюджета. Реструктуризация долга позволит правительству снять давление на государственную казну, растянув погашение во времени.

Предыдущий опыт выпуска облигаций–НДС показал, что эти ценные бумаги являются эффективным инструментом на финансовом рынке. Особенно, если НБУ будет использовать данные ОВГЗ для рефинансирования. В этом случае банки получат прекрасный продукт для операций с регулятором.

И главное. Облигации-НДС – отсрочка, не вызывающая вопросов, она гарантирована правительством и имеет четкие параметры, когда и сколько можно получить денег.

Отрицательные факторы

Фактически предприятия вместо реальных денег получают оформленные госдолги. Для экспортеров же на данном этапе «живая» гривня во много раз важнее, чем будущие доходы. Скорее всего, инфляция окажется выше процентного дохода облигаций–НДС. Как результат - экспортер должен будет за счет своих доходов покрыть убытки от обесценивания его собственных денег.

Если НБУ и правительству не удастся запустить в работу эффективный вторичный рынок облигаций–НДС, то эти ценные бумаги могут существенно упасть в цене. История не раз демонстрировала, когда государственные долги продавались с дисконтом 50% и больше. Если такая участь постигнет нынешние ОВГЗ, то убытки экспортеров возрастут, что станет толчком к сворачиванию программ их бизнеса.

Реструктуризация долга – прекрасная идея. Но его рано или поздно нужно отдавать. Причем он имеет привычку накапливаться. Когда придет срок платить по облигациям-НДС, «вскроются» проблемы с обязательствами по другим ценным бумагам. На текущий момент в обращении находятся гособлигации на сумму 102 млрд. грн. Прирост этой суммы на 30 млрд. грн. заставит Кабмин искать новые пути решения проблемы госзайма…

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)