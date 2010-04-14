Эксперт: результаты Intel превысили самые оптимистичные ожидания

Результаты компании Intel за первый квартал 2010 года превысили самые оптимистичные ожидания инвесторов.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, во вторник, 13 апреля, европейские индексы торговались преимущественно в боковом направлении, находясь под давлением снижения цен нефть и промышленных металлов после выхода разочаровывающих результатов Alcoa. Вскоре после открытия американских торгов ключевые индексы устремились вниз, отыгрывая не самые лучшие показатели выручки Alcoa, однако довольно скоро объемы на продажу иссякли и американский рынок постепенно отбил утренние потери под закрытие торгов. Локомотивом роста американского рынка стал сектор высоких технологий на ожиданиях отличных квартальных результатов Intel, вышедших после закрытия рынка.

Как подчеркнул стратег, для Intel первый квартал 2010 года оказался самым лучшим первым кварталом за всю историю компании. Чистая прибыль составила 0,43 доллара на акцию против ожиданий на уровне 0,38 доллара. Помимо этого, компания повысила прогноз дохода на текущий квартал выше рыночных ожиданий. Один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок в США CSX также порадовал рынок своими квартальными результатами, превысив ожидания как по доходной части, так и по части чистой прибыли. Обе компании выпустили результаты после закрытия американских торгов, поэтому фондовые рынки отыгрывают эти данные сегодня.

К.ЛИТВИН сообщил, что по итогам вчерашних торгов индекс DJIA подрос на 0,1% до 11019 пунктов, индекс S&P 500 также прибавил 0,1%, закрывшись на отметке 1197 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 cнизился на 0,2% до 268 пунктов.