Эксперт: рынок и правительство разошлись во мнениях об ОВГЗ

Рынок и правительство снова кардинально разошлись в вопросе справедливого уровня стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, на вчерашнем аукционе доходность на длинном конце кривой (трехлетние бумаги) была установлена на уровне 14,5%, два других выпуска были размещены с доходностью 15%. В то же время, основной рыночный спрос был сосредоточен на доходностях начиная с 16%. В результате объемы привлечения всех серий были минимальными.

Как считает С.ФУРСА, правительство сейчас не испытывает острой необходимости в средствах на фоне больших объемов привлечения на позапрошлом аукционе. При этом рыночные игроки ожидают роста ставок в апреле-мае под давлением больших объемов погашения ОВГЗ и выпуска НДС-облигаций.

По мнению аналитика, минимальные объемы привлечения на вчерашнем аукционе стали сюрпризом для крупнейших инвесторов, которые ожидали, что Минфин пойдет на повышение ставок. В сложившейся ситуации позиции правительства выглядят более сильными, и рынок может пойти ему навстречу на следующем аукционе. В то же время, в перспективе 1-2 месяцев ставки на рынке ОВГЗ все же должны вырасти под давлением предложения НДС-облигаций.

Как сообщал УНИАН, по предварительной информации Национального банка Украины, во вторник, 13 апреля, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 3,3 млн. грн.

ОВГЗ с погашением 20 октября 2010 года были размещены на сумму 927,930 тыс. грн. под 15% годовых, 30 марта 2011 года – 874,250 тыс. грн. под 15%, 27 марта 2013 года – 1,508 млн. грн. под 14,5%.