Квартальная отчетность может увести украинский рынок акций вниз

Публикация квартальной отчетности, которая начнется на следующей неделе, может развернуть украинский фондовый рынок вниз.

Такой прогноз озвучил в интервью агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, в среду, 14 апреля, украинский фондовый рынок продолжил восходящую динамику уже четвертый день подряд. В этих условиях растет и активность участников рынка, нашедших новый инструмент для краткосрочного инвестирования – бумаги энергетических компаний. Несмотря на высокий риск из за сильной перекупленности рынка, у торговцев возникает все больше сомнений относительно предстоящей полномасштабной коррекции, во всяком случае, в ближайшие дни.

Как отметил аналитик, начало торгов на Украинской бирже сегодня прошло в положительной зоне на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. Оптимистичные настроения, преобладавшие на мировых фондовых биржах, вновь отразились на отечественным рынке. Закрытие азиатских площадок зафиксировало рост региональных индикаторов, чему способствовали позитивные корпоративные новости и сильная макростатистика. На утренних торгах в Европе и России также возобладал восходящий тренд.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что за первые полчаса индекс УБ поднялся более чем на 1,5%, приблизившись к отметке в 2490 пунктов. В середине сессии, после появления информации о том, что Россия готова пересмотреть газовые договоренности с Украиной и снизить цену на природный газ, рынок продолжил рост, преодолев психологический уровень в 2500 пунктов. Данная новость активизировала покупки акций концерна «Стирол».

Аналитик также отметил, что во второй половине дня на УБ преобладала умеренно волатильная динамика. Определенную поддержку рынку в ходе торгов оказывала зарубежная макростатистика, превзошедшая ожидания аналитиков. Промпроизводство в еврозоне выросло на 0,9% против прогноза 0,1%, розничные продажи в США повысились на 1,6%, тогда как эксперты прогнозировали рост на уровне 1,2%.

По информации А.КУШНАРЕВА, лидерами биржевого роста стали коммерческие банки, укрепившиеся на ожиданиях возобновления сотрудничества Украины и МВФ. Акции «Укрсоцбанка» за день прибавили 6,92%, бумаги «Райффайзен банка Аваль» и «Форума» выросли на 4,74% и 2,97% соответственно. Хороший ценовой прирост показали представители энергетического сектора, позитивно отреагировавшие на возможные положительные сдвиги в газовом вопросе.

Как подчеркнул аналитик, лучше рынка сегодня выглядели акции концерна «Стирол» (+4,75%) и Алчевского МК (+3,93%). В пятерку лидеров по объемам торгов вошли акции Алчевского МК (10,16 млн. грн.), концерна «Стирол» (8,57 млн. грн.), Енакиевского МЗ (8,18 млн. грн.), банка «Форум» (6,88 млн. грн.) и «Центрэнерго» (6,34 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 14 апреля, повысился на 3,33% – до 996,76 пункта. Общий объем торгов составил 314 млн. 231 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,53% – до 2527,84 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 94 млн. 284 тыс. грн.