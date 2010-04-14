Трейдер: на акции украинских девелоперов существует спрос

На иностранных рынках украинские акции в ходе сегодняшней сессии торговались разнонаправленно.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, спрос сегодня наблюдался в ценных бумагах девелоперов. Акции КДД торговались достаточно активно и поднялись на 3,81%, бумаги ТММ добавили 1,18%. В то же время, акции компании «ХХI век» снизились на 1,27%.

Как отметила трейдер, бумаги «Астарты» сегодня скорректировались на 1,67%, а «Кернел» поднялся на 0,44%. Акции нефтегазового сектора сегодня также росли, снижение показал только акции Cadogan Petroleum - на 3,33%. Значительные объемы проходили по бумагам «Мироновского хлебопродукта» (около 3 млн. долларов), которые закрылись на уровне вчерашнего дня.