Эксперт: рынок евробондов захлестнула новая волна спроса

Украинский рынок евробондов сегодня захлестнула новая волна спроса на суверенные выпуски.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Вадим ХОМЕНКО.

Он добавил, что евробонды «Нефтогаза» сегодня также торговались выше, следуя за динамикой торгов суверенными бумагами. При этом и в корпоративном секторе преобладала активность покупателей, а особым спросом пользовались выпуски «Альфа-Банка», ПУМБ и «Азовстали», которые в ходе торговой сессии немного прибавили.

По словам трейдера, на российском рынке евробондов сегодня активно скупались суверенные выпуски «Россия-30», котировки которых поднялись по результатам торговой сессии. В банковском секторе спросом пользовались облигации ВТБ, «Альфа-Банка» и Rusb, все показали рост по результатам торговой сессии. Особым спросом сегодня пользовались длинные выпуски евробондов «Газпрома», незначительно повысились котировки в бумагах «Евраза» и «Северстали», при этом объемы торгов в них были существенными.