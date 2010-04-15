Эксперт: восстановление мировой экономики ускоряется

Все поступающие в последнее время макроэкономические данные указывают на ускорение восстановления мировой экономики.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его мнению, «единственными данными, которые омрачают общую картину, является резкое падение объемов потребительского кредитования в США в феврале». При этом стратег отметил увеличение складских запасов компаний в США на 0,5% в феврале, что указывает на укрепление уверенности деловой Америки в дальнейшем росте потребительского спроса, а также на истощение текущих запасов в результате увеличивающегося спроса со стороны потребителя.

К.ЛИТВИН считает, что рост экономической активности наблюдается в глобальном масштабе. В частности, Китай заявил о росте ВВП за первый квартал на 11,9%, что также оказалось выше рыночных ожиданий роста на 11,6%. Сегодня в 15:30 по киевскому времени также выйдут данные по количеству первичных заявок по безработице в США, а в 16:15 - по промышленному производству за март в США.

По словам стратега, на американских и европейских фондовых рынках в среду, 14 апреля, преобладал бурный рост, вызванный отличными квартальными результатами Intel, CSX, JPMorgan Chase и хорошими макроданными. Из четырех отчитавшихся крупных компаний только Alcoa разочаровала рынок недостаточным ростом своей выручки. Кроме того, розничные продажи в марте увеличились в США на 1,6%, превысив рыночные ожидания роста на 1%.

Как сообщил К.ЛИТВИН, по итогам вчерашних торгов индекс DJIA вырос на 0,9% до 11123 пунктов, а индекс S&P 500 увеличился на 1,1% до 1210 пунктов. Таким образом, американские индексы установили новые 18-месячные максимумы, подчеркнул стратег.