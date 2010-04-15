Эксперт: украинские акции достигли предельных ценовых уровней

Достигнутые ценовые уровни в украинских акциях являются предельными на следующие несколько месяцев, поэтому высока вероятность коррекции в ближайшее время.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционнной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, в начале сегодняшнего дня украинские бумаги выросли, и индекс УБ прибавил 1,5%, однако уже к середине сессии стало понятно, что продолжение ралли не будет. Многие инвесторы предпочитают фиксировать прибыль на данных уровнях.

Аналитик отметил, что лидерами торгов сегодня стали бумаги металлургического сектора: Енакиевский метзавод (-0,98%), Алчевский меткомбинат (-0,06%), «Азовсталь» (-0,18%). Значительно выросли акции «Запорожстали» (+18,18%), связанный со слухами о том, что на покупку комбината претендуют POSCO, Arcelor Mittal и российская «Северсталь». Сегодня также достаточно активно продавали бумаги «УкрАВТО» (-4,00%). Значительный рост среди ликвидных бумаг продемонстрировали только акции Крюковского вагоностроительного завода (+3,35%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 15 апреля, повысился на 0,40% - до 1000,72 пункта. Общий объем торгов составил 395 млн. 540 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,39% – до 2537,62 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 90 млн. 777 тыс. грн.