Индекс ПФТС превысил уровень в 1 тысячу пунктов

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 15 апреля, повысился на 0,40% - до 1000,72 пунктов, таким образом, преодолев уровень в 1 тыс. пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 395 млн. 540 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,39% – до 2537,62 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 90 млн. 777 тыс. грн.