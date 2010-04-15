Правительство назначило Миргородского председателем ГИУ

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 12 апреля т.г. №837-р назначил Виктора МИРГОРОДСКОГО председателем Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Также сообщается, что Кабмин своим распоряжением от 12 апреля т.г. №834-р уволил Андрея КАМУЗА с должности председателя ГИУ.

Кроме того, КМУ уволил первого заместителя председателя ГИУ Сергея СВЯТКО (распоряжение КМУ №835-р от 12 апреля т.г.).

При этом правительство уволило Виктора АНОХОВА с должности заместителя председателя ГИУ (распоряжение КМУ №836-р от 12 апреля т.г.) и назначило его на должность первого заместителя председателя ГИУ (распоряжение КМУ №838-р от 12 апреля т.г.).

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров от 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.