Erste Group: создаются условия для роста фондовых рынков ЦВЕ

Затишье на азиатских и латиноамериканских фондовых биржах может создать условия для роста развивающихся рынков в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в обзоре, двигатель мировой экономики – Китай – начинает притормаживать рынок кредитования, что уже повлияло на приток капитала. С другой стороны, регион ЦВЕ на данный момент довольно активно наверстал в развитии экономики в сравнении с результатами четвертого квартала 2009 года. Все рынки региона продолжают стремиться к позитивным спрэдам. Наиболее динамично развиваются Россия и Турция, причем Россия занимает прочные позиции благодаря пока еще высокой цене на нефть.

По информации аналитиков, Венгрия является лидером на основных рынках ЦВЕ, подтверждая свои значительные достижения в консолидации бюджета, но в то же время ситуация в стране все еще остается нестабильной. Румыния демонстрирует отличные показатели по притоку капитала, а также высокую эффективность, несмотря на очень низкие изначальные позиции восстановления рынка. В Чехии и Польше продолжается здоровое развитие экономики, при этом Австрия в последнее время немного сбавила обороты.

Аналитики подчеркивают, что позитивные ожидания относительно развития экономической ситуации в ЦВЕ снова подтверждаются соответствующим индикатором ZEW-Erste после его краткосрочного падения в феврале. При значительном улучшении экономических ожиданий, ожидания развития экономик ЦВЕ почти втрое превышают средний показатель по Еврозоне.

В обзоре говорится, что наибольшее улучшение ожиданий сейчас наблюдается в Венгрии, Чехии и Польше, причем Польша - единственный рынок, где положительными являются не только ожидания, но и оценка текущей экономической ситуации. Наиболее динамичный рост позитивных ожиданий относительно экономической ситуации зафиксирован в Венгрии, Румынии и Хорватии. Следовательно, перспективы развития фондовых рынков региона ощутимо усилились в апреле.