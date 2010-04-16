Эксперт: новости из США вчера разочаровали инвесторов

Мароэкономические новости в США вчера оказались в целом разочаровывающими, однако реакция фондового рынка на них была нейтральной.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на американских биржах в четверг, 15 апреля, наблюдалась смешанная динамика на фоне разнонаправленной макростатистики. Количество первичных заявок на пособия по безработице на прошедшей неделе неожиданно выросло до 484 тыс. - хуже рыночных ожиданий в 440 тыс. Увеличение заявок наблюдается уже вторую неделю подряд, что, скорее всего, негативно отразится на статистике по безработице за апрель в США. Помимо этого, промышленное производство в марте увеличилось всего на 0,1%, намного хуже рыночных ожиданий роста на 0,8%. Единственным «светлым пятном» стали данные по производственной активности штата Нью-Йорк, индекс которой вырос до 31 пункта, превысив рыночные ожидания роста до 25 пунктов.

Как сообщил К.ЛИТВИН, вчера американские индексы закрылись без существенных изменений: индекс DJIA подрос на 0,2% до 11144 пунктов, а индекс S&P 500 закрылся без изменений на уровне 1211 пунктов. После закрытия торгов вышли квартальные результаты Google и AMD. Инвесторы негативно отреагировали на эти отчеты, распродавая акции после закрытия торгов, и котировки упали на 5%. На этом фоне азиатские, европейские и российские индексы ушли в минус, как и цены на нефть и промышленные металлы.