Erste Group: появилась новая тенденция в инвестировании в акции

В последнее время появилась новая тенденция увеличения интереса инвесторов к акциям, имеющим высокие показатели по профилю возрастания и планируемому росту.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Аналитики считают, что такие акции будут продолжать показывать позитивные результаты на фоне усиления экономического роста в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). В то время как акции с низкой котировкой не демонстрировали значительных результатов в течение 2009 года, эта тенденция изменилась в первом квартале 2010 года. «За бортом» оказались лишь акции с низким коэффициентом котировки. Компании с высокой капитализацией снова показали относительно низкую результативность.

Как говорится в обзоре Erste Group, по результатам работы фондового рынка отчетливо видно, что инвесторы в ЦВЕ, стратегия которых основывалась на рекомендациях аналитиков, получили доходы выше средних. «Таким образом, оптимальной является стратегия инвестиций в акции, стоимость которых будет расти, в отличие от инвестирования на основе анализа исключительно коэффициента купли-продажи. Акции с высоким уровнем риска продемонстрировали высокую доходность, что отражает позитивное отношение инвесторов к риску в регионе ЦВЕ», - объясняет сопредседатель исследования акций в ЦВЕ Хеннинг ЭССКУХЕН.