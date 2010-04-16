Erste Group: традиционные подходы к инвестированию не актуальны

Традиционные подходы, такие как инвестирование в стабильные или растущие акции, не будут актуальны в текущей ситуации.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре Erste Group, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в обзоре, анализ результатов в различных секторах демонстрирует, что акции в сфере недвижимости перестали продаваться с дисконтом и стали более прибыльными. Другие циклические сегменты также стали более прибыльными под влиянием улучшения ожиданий, при этом положительные результаты наблюдаются также в сегменте продуктов питания.

По мнению аналитиков, улучшение результатов в некоторых секторах является следствием как отмены ранее завышенных дисконтов, так и восстановления бизнеса. Однако в целом развитие и восстановление экономик ЦВЕ пока будет оставаться нестабильным. Таким образом, цикличные сегменты (как и банковский сектор) останутся чувствительными к положительным новостям, однако также будут нести потери при обратной тенденции.

Аналитики считают, что глобальной тенденцией основных экономических регионов в 2010 году является уменьшение государственного стимулирования, что в свою очередь замедлит скорость роста кредитования. Кроме того, Китай сбавляет темпы роста кредитования. Инвесторы должны быть готовы к снижению роста кредитования в текущем году в основных западных экономиках, следовательно, не следует ожидать также дальнейшего повышения стоимости активов.