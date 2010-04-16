Миноритарный пакет Укртелекома реализуют на фондовых биржах?

Фонд государственного имущества Украины предлагает Кабинету министров выставить на продажу на фондовых биржах миноритарный пакет акций “Укртелекома” в размере не менее 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя ФГИУ Юрий ЯКОВЛЕВ.

Он также отметил, что на сегодня еще не определен точный размер пакета акций “Укртелекома”, который планируется реализовать через фондовые биржи, добавив, что более реалистичной выглядит продажа на биржах около 10% акций компании. При этом, по словам Ю.ЯКОВЛЕВА, реализационная цена такого пакета может составить около 1 млрд. грн.

Ю.ЯКОВЛЕВ также сообщил, что наиболее реальным временем начала торгов по акциям “Укртелекома”, скорее всего, будет конец июня этого года.

При этом он отметил, что окончательное решение по продаже акций “Укртелекома” на биржах остается за правительством.

Также, по его словам, Фонд государственного имущества Украины рассматривает возможность увеличения размера планируемого к приватизации контрольного пакета акций «Укртелекома» до 75-80%. Увеличить приватизируемый пакет акций «Укртелекома» можно будет за счет раскрепленного из госсобственности 25-процентного пакета акций компании.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному приказом Фонда госимущества (№1272 от 11 августа 2009 г.) ежемесячному пообъектному плану-графику приватизации на III-IV кварталы 2009 года, ФГИУ планировал в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

19 августа 2009 года и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что фонд не планирует в 2009 году продавать госпакет акций «Укртелекома».

24 марта т.г. исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО сообщил, что Фонд государственного имущества Украины в этом году планирует выставить на продажу контрольный пакет акций ОАО «Укртелеком».

При этом, по его словам, стартовая цена госпакета акций компании составит около 7 млрд. грн.

По его оценке, капитализация «Укртелекома» сегодня составляет 10 млрд. грн. В.РЯБЧЕНКО также отметил, что фонд рассчитывает приватизировать 67-процентный пакет акций компании и оставить в госсобственности блокирующий 25-процентный госпакет, однако окончательное решение о размере пакета, по словам и.о. председателя ФГИУ, остается за правительством.

В.РЯБЧЕНКО также не исключил возможность участия украинских инвесторов в приватизации «Укртелекома».

По его словам, хотя на данный момент «Укртелеком» не готов к продаже, однако ФГИ проведет всю необходимую работу, чтобы подготовить его к приватизации.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.