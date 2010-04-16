ФГИУ выставит акции четырех облэнерго на фондовых биржах

Фонд госимущества Украины планирует в июне выставить на торги на фондовых биржах находящиеся в госсобственности акции четырех облэнерго – “Прикарпатье-”, “Полтава-”, “Сумы-” и “Одессаоблэнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя ФГИУ Юрий ЯКОВЛЕВ.

По его словам, по состоянию на 30 апреля этого года, должна быть завершена оценка данных пакетов, однако, как отметил Ю.ЯКОВЛЕВ, они, скорее всего, будут выставляться по своей рыночной цене.

Заместитель председателя ФГИУ также сообщил, что сейчас в Фонде рассматриваются разные варианты реализации данных госпакетов, в частности, - в розницу или едиными пакетами. В то же время, он отметил, что, скорее всего, акции «Одессаоблэнерго» будут выставляться единым пакетом.

Ю.ЯКОВЛЕВ также добавил, что в связи с огромными объемами реализуемых на фондовом рынке акций этих компаний их продажа займет, ориентировочно, месяц-полтора.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

24 марта т.г. исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд госимущества снял с продажи эти госпакеты. Он отметил, что время для продажи блокирующих госпакетов облэнерго «упущено, их контрольные пакеты уже сформированы в одних руках».

Справка УНИАН. 25,02% акций "Прикарпатьеоблэнерго" принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины".

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".

25% + 1 акция ОАО «Сумыоблэнерго» управляет государство в лице Фонда госимущества.

25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины».