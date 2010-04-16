«Укрэксимбанк» разместил еврооблигации на 0,5 млрд. долларов

ОАО «Укрэксимбанк» разместило пятилетние еврооблигации на общую сумму 0,5 млрд. долл.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management.

Согласно предоставленной информации, доходность размещения облигаций составила 8,375%, что на 0,125 п.п. меньше, чем заявленные изначально 8,5%.

«Как мы и ожидали, «Укрэксимбанк» сумел снизить доходность размещения на фоне высокого спроса. Высокий спрос при первичном размещении банка окажет поддержку котировкам еврооблигаций других украинских эмитентов, а также поддержит активизацию планов по привлечению средств. В ближайшие 1-2 месяца на первичный рынок выйдут правительство и ряд корпоративных заемщиков», – считают аналитики Astrum Investment Management.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 января 2010 года активы банка составили 57,197 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,309 млрд. грн., обязательства – 46,328 млрд. грн., уставный капитал – 10 млрд. грн., собственный капитал – 10,869 млрд. грн.

В 2009 году «Укрэксимбанк» получил прибыль в размере 21 млн. грн.