Тигипко надеется на перевыполнение плана по приватизации вдвое

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО надеется, что в текущем году поступления от приватизации могут быть почти в 2 раза больше ожидаемой суммы – до 15-20 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он заявил 15 апреля во время встречи с представителями европейских деловых кругов.

Как сообщал УНИАН, в проекте Государственного бюджета на 2010 год заложено 10 млрд. грн. от продажи государственной собственности.

В 2010 году планируется выставить на продажу контрольный пакет акций ОАО «Укртелеком» со стартовой ценой около 7 млрд. грн. Также Фонд госимущества Украины планирует в июне выставить на торги на фондовых биржах находящиеся в госсобственности акции четырех облэнерго – “Прикарпатье-”, “Полтава-”, “Сумы-” и “Одессаоблэнерго».

Правительство обещает предложить программу приватизации на 2010 год для принятия Верховной Раде после утверждения в конце апреля - начале мая Госбюджета на 2010 год.