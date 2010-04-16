Fitch присвоило рейтинги еврооблигациям "Укрэксимбанка"

Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B-» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4» предстоящему выпуску еврооблигаций Biz Finance PLC на 500 млн. долл. со ставкой 8,375% и ограниченным регрессом на эмитента. Облигации будут иметь срок до погашения в пять лет. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна, в основном, соответствовать полученной ранее информации.

В сообщении указывается, что еврооблигации будут использованы исключительно для финансирования кредита для ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»).

По информации Fitch, Biz Finance PLC, компания, базирующаяся в Великобритании, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от "Укрэксимбанка" по кредитному соглашению. Требования по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов "Укрэксимбанка", за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По украинскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 2009 г., депозиты физических лиц составляли около 19% базы фондирования банка согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО.

Также сообщается, что кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния, продажу активов и другие виды корпоративной реорганизации, и указывает, что операции с аффилированными структурами должны проводиться на рыночных условиях. Кроме того, "Укрэксимбанк" обязуется поддерживаться регулятивный минимальный показатель достаточности капитала в 10%. Согласно условиям кредитного соглашения, перекрестный дефолт последует в случае, если просроченная задолженность банка или какой-либо из его существенной дочерних структур превысит 10 млн. долл.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 января 2010 года, активы банка составили 57,197 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,309 млрд. грн., обязательства – 46,328 млрд. грн., уставный капитал – 10 млрд. грн., собственный капитал – 10,869 млрд. грн.

В 2009 году «Укрэксимбанк» получил прибыль в размере 21 млн. грн.