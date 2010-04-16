Индекс ПФТС вырос на 1,22%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 16 апреля, повысился на 1,22% – до 1012,96 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 402 млн. 813 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,93% – до 2561,28 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 97 млн. 619 тыс. грн.