Индекс ПФТС вырос на 1,22%
20:20, 16 апреля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 0,93%
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 16 апреля, повысился на 1,22% – до 1012,96 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 402 млн. 813 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,93% – до 2561,28 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 97 млн. 619 тыс. грн.
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