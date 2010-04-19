УКРАИНЕ ГРОЗИТ "ВЕЛИКАЯ" ПРИВАТИЗАЦИЯ...

Похоже, в этом году многие украинские предприятия пойдут «с молотка». Власть делает большую ставку на приватизацию. «Аукционная» программа еще не внесена в Верховную Раду для рассмотрения, это будет сделано после принятия бюджета. Что касается главной финансовой росписи страны, то ждать осталось недолго. 21 апреля планируется визит в Украину президента России Дмитрия Медведева, вот тогда и разрешится газовый вопрос, который является основным тормозом утверждения госбюджета. А как только газ получит официально цену, то все экономические вопросы, в том числе приватизация, начнут приобретать четкие контуры.

И все же, попробуем сделать наброски основных продаж… Доход от приватизации в этом году, по предварительным данным, прогнозировался на уровне 10 млрд грн. По словам главы Фонда госимущества Владимира Рябченко, цифра вполне приемлема. Позже вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявил, что поступления от приватизации могут быть почти вдвое большими - до 15-20 млрд. грн. Деньги нужны, т.к. впереди выплаты по внешним обязательствам (25 млрд. долл), дефицит бюджета МВФ требует сократить вдвое - с 12% до 6%, а совокупный государственный долг на сегодня составляет более 100 млрд. долл. Поэтому среди претендентов на продажу крупные предприятия - Укртелеком, облэнерго, Лугансктепловоз…

Кажется, и с покупателями проблем не будет…Как заявил в интервью Российской газете заместитель руководителя Росимущества Юрий Медведев, Россия претендует на право собственности почти по 300 объектам социальной сферы и промышленности, находящимся в Украине, По его словам, полностью отрегулированы вопросы только по 12 из них.

Говоря о спорном имуществе, Ю.Медведев отметил, что многие из объектов, вопреки подписанному соглашению, Украина использует по своему усмотрению: их продают, создают новые акционерные общества. К примеру, "в настоящее время при активном участии нашего МИДа идет разбирательство относительно прав в отношении специализированного санатория-профилактория Полет в Крыму". Ю.Медведев при этом подчеркнул, что Россия готова инвестировать в такие объекты и значительные финансовые средства. "Это прямая выгода украинской стороне. Ведь когда предприятие сможет плодотворно работать, оно будет приносить хорошие доходы в бюджет в виде налогов, а граждане Украины получат дополнительные рабочие места", - отметил заместитель руководителя Росимущества.

Обратите внимание, здесь речь идет не столько о приобретении наших объектов, сколько о претензиях на них. В свете «улучшающихся добрососедских отношениях» стоит призадуматься. Хотя, зачем нам балласт, в который вкладывать нечего, да и распилить, и разобрать не за что? Все, конечно, правильно. И рабочие места, и возобновление производства – дело благое. Но только остается открытым вопрос, что будем делать, когда нечего будет продавать, чем тогда пополнять бюджет, который не будет расти, если деньги продолжат уплывать в карманы так называемых «инвесторов»…

Укртелеком - украинская "изюминка"

Теперь о «распродаже». Особо интересный лот – Укртелеком. Фонд государственного имущества сейчас рассматривает возможность увеличения размера планируемого к приватизации контрольного пакета акций предприятия до 75-80%.

Как отметил заместитель председателя ФГИ Юрий Яковлев, увеличить приватизируемый пакет можно будет за счет раскрепленного из госсобственности 25-процентного пакета акций компании. Ю.Яковлев считает, что 10-17% акций «Укртелекома» можно будет выставить на фондовых биржах.

Зампредседателя ФГИ отметил, что увеличение размера приватизируемого контрольного пакета поможет сделать его более привлекательным для потенциальных инвесторов. Он также спрогнозировал, что в случае получения согласия Кабмина на приватизацию контрольного пакета акций «Укртелекома» деньги от его продажи можно будет получить только в конце года – в октябре-декабре.

Председатель правления Укртелекома Георгий Дзекон также считает необходимой приватизацию компании. По его мнению, прежде всего она должна быть проведена на открытом аукционе, кроме того, необходимо принять закон о Фонде универсальных услуг. «Если он будет принят, стоимость «Укртелекома» значительно повысится. Если продавать без этого – цена будет не та, которую могли бы получить», – сказал он. По словам Г.Дзекона, филиал спецсвязи будет выведен из предприятия перед продажей, не повлияет на его цену.

***ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное. Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.

Раздробить и продать

А теперь еще об одной заманухе – облэнерго. Фонд госимущества планирует раздробить находящиеся в госсобственности блокирующие пакеты акций «Сумы-», «Прикарпатье-» и «Полтаваоблэнерго» и реализовать их мелкими частями на фондовых биржах. Ранее ФГИ неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций этих облэнерго, однако они постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Евгения Афонина считает, что реализация мелкими пакетами акций облэнерго на сегодня является единственным реальным способом их приватизации. «Других вариантов завершить приватизацию этих компаний фактически нет – тяжело будет найти инвесторов, которые бы приобрели настолько большие пакеты. Особенно ввиду того, что над всеми тремя компаниями уже установлен контроль других частных владельцев, которые вели достаточно длительную борьбу за эти активы», – отметила аналитик.

Е.Афонина также подчеркнула, что именно недавнее завершение конфликта между мажоритарными акционерами и окончательное распределение контроля над «Сумы-» , «Прикарпатье-» и «Полтаваоблэнерго» делает их акции более интересными для мелких инвесторов, тем более, что все три компании были прибыльными в 2009 году. По ее словам, существует также вероятность, что сегодняшние мажоритарные акционеры облэнерго захотят ограничить free-float акций своих компаний, что создаст дополнительный спрос при продаже небольших пакетов.

Банки, на выход...

И еще о перспективных объектах – финучреждениях. Кабмин готовит к приватизации три банка, которые были национализированы в последнее время. Как заявил вице-премьер-министр Сергей Тигипко, сегодня в правительстве есть четкое понимание того, что деньги из госбюджета, которые были вложены в эти банки, должны быть возвращены государству.

*** В июне 2009 года правительство Тимошенко рекапитализацировало три негосударственных коммерческих банка – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». Министерство финансов выпустило облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы этих банков. В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн. В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.

Между тем, по мнению агентства «Кредит-Рейтинг», в случае приватизации в ближайшее время «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев», рекапитализированных государством на сумму более 9 млрд. грн., бюджет может даже не вернуть ранее инвестированные средства, так как в сложившихся экономических условиях их продажа, вероятно, будет происходить со значительным дисконтом.

При этом сам процесс поиска инвестора для таких банков может оказаться достаточно сложным из-за низкого спроса на финансовом рынке, а также значительного риска, связанного с качеством активов этих учреждений. Как ранее заявлялось, на базе рекапитализированных банков планировалась реализация различных государственных программ.

По мнению начальника отдела рейтингов финансовых организаций агентства «Кредит-Рейтинг» Андрея Коноплястого, финансовое состояние указанных банков остается сложным из-за существенного ухудшения качества их активов и низкого доверия контрагентов. Уход из состава акционеров государства на нынешнем этапе может привести лишь к дальнейшему снижению уровня доверия и снизить конкурентные преимущества этих банков (в части доступа к рефинансированию НБУ и привлечения на обслуживание государственных предприятий).

ОПЗ - снова на продажу

Не стоит забывать об Одесском припортовом заводе. 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет предприятия в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис» (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина). Однако комиссия Фонда госимущества по приватизации ОПЗ приняла решение не признавать «Нортиму» победителем конкурса в связи с тем, что продажа состоялась по заниженной цене. В октябре 2009 года «Нортима» заявила, что Фонд госимущества не вернул своевременно и незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе. В марте В.Рябченко заявил, что одним из вариантов возвращения залога может стать приватизация завода.

Углепром "за"

Не отстает в деле приватизации и углепром. Министерство угольной промышленности намерено реорганизовать государственные угледобывающие объединения путем выделения из их состава отдельных шахт и шахтоуправлений с предоставлением им статуса отдельного юридического лица. Как заявил министр угольной промышленности Юрий Ященко, существующая в настоящее время система управления шахтами на уровне объединений не способствует их развитию, а также инвестиционной привлекательности. При этом министр подчеркнул, что данную реорганизацию можно считать первым шагом на пути к последующей приватизации государственных шахт…

И еще один спорный момент – Лугансктепловоз. Фонд государственного выставит на торги 76,001% уставного капитала предприятия. Стартовая цена - 400 млн. грн. Конкурс состоится 15 июня 2010 года.

***Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз". 23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года. В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

Как никогда "прозрачная"

Кроме названных предприятий в перечне объектов на приватизацию десятки объектов машиностроения, крупные торговые центры (Киевский ЦУМ), турзоны и прочее…

Но замыслы новой власти как пополнить бюджет, сократив тем самым его дефицит, поддерживает и оппозиция. Так, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья Королевская (БЮТ) считает, что сегодня нет барьеров, которые могут помешать правительству провести большую приватизацию. Она напомнила, что 2008-2009 годы были неблагоприятными для приватизации в плане конъюнктуры рынка. «Кроме этого, приходилось преодолевать серьезное сопротивление: все хорошо помнят сотни заветированных Ющенко постановлений КМУ! Сегодня нет ни одного барьера, который может помешать Азарову провести большую приватизацию», – считает Н.Королевская.

По ее мнению, стране необходима прозрачная приватизация государственных предприятий. «Неэффективно работающие государственные предприятия – опухоль на экономическом теле страны, – приватизация жизненно необходима. Пока в стране существует большое количество объектов, находящихся в государственной собственности, будет процветать коррупция, неэффективное управление и дележ сфер влияния», - подчеркнула Н.Королевская.

По словам главы комитета ВР, «главное – обеспечить прозрачную приватизацию». «Именно прозрачность станет тестом власти в сфере большой приватизации. Впрочем, все будет очевидно еще на этапе предприватизационной подготовки объектов», – отметила она.

Тем не менее, нельзя не прислушаться к мнению экспертов, предполагающих, что к “азаровскому приватизационному столу” будут приглашать очень и очень избирательно. И вполне вероятно, что место во главе “стола” будет отдано России, которая и получит самые лакомые куски. Что ни говорите, а за последние пять лет "северная соседка" заметно проголодалась, т.к. вынуждена была довольствоваться преимущественно визуальным наблюдением за украинской собственностью. Главное, чтобы Украина не оказалась исключительно в роли обслуги, которая подает на стол блюда на миллиард, довольствуясь при этом копеечными чаевыми. Не стоит забывать, что именно Украина и ее народ являются реальными хозяевами этого заведения, и вправе запросить (и получить) за свои богатства столько, сколько они реально стоят.

Остается подождать, чтобы убедиться, насколько прозрачно Украина будет «приватизирована» и в который раз понадеяться, что имеющая вполне реальную ценность украинская собственность не станет разменной монетой в сиюминутных политических интригах…

(УНИАН)