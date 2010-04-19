Fitch присвоило еврооблигациям DTEK ожидаемый рейтинг «B-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций DTEK Finance B.V. ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B-».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что DTEK Finance B.V. – финансовая структура DTEK Holdings B.V., голландской холдинговой компании группы DTEK, которая включает в себя операционные компании в секторах добычи угля и электроэнергетики в Украине. На промежуточном уровне эти операционные компании принадлежат холдинговой компании DTEK Holdings Ltd, которая зарегистрирована на Кипре и рейтингуется Fitch (долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «B-» со «Стабильным» прогнозом).

Fitch сообщается, что финальный рейтинг будет присвоен выпуску еврооблигаций после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать информации, полученной агентством ранее.

Ожидается, что поступления от облигаций будут использованы для рефинансирования, как минимум, 130 млн. долл. краткосрочного обеспеченного долга, а также пойдут на капитальные вложения и общие корпоративные цели. Облигации будут представлять собой необеспеченные обязательства DTEK Finance B.V. с гарантией от DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. и от существенных операционных компаний группы DTEK (куда входят основные дочерние предприятия по генерированию электроэнергии и добыче угля).

Проект документации по облигациям содержит ряд ковенантов, в том числе ограничения на выплаты акционерам и на допустимые виды деятельности, а также требования по проведению сделок с аффилированными структурами на рыночных условиях, по раскрытию финансовой информации и по максимальному допустимому уровню левереджа. Также документация содержит комплексные положения по событиям дефолта, в том числе по кросс-дефолту на другую задолженность DTEK. Для эмитента предусмотрены три формы колл-опционов по еврооблигациям, а для инвесторов – один пут-опцион. Все опционы подробно описаны в документации по облигациям. Один из колл-опционов позволяет эмитенту выплатить до 35% основной суммы долга по еврооблигациям за счет поступлений денежных средств от размещения акций DTEK в течение 90 дней после такого размещения.

В 2009 г., по расчетам Fitch, DTEK имел операционную EBITDAR в 3 млрд. 220 млн. грн., что на 2% ниже показателя за 2008 г., отношение чистого скорректированного долга к операционной EBITDAR равнялось 1,5x (1,0x в 2008 г.), а обеспеченность процентных платежей средствами от операционной деятельности (FFO) составляла 6,3x (9,3x в 2008 г.)