Эксперты: украинский рынок акций следовал европейским тенденциям

Украинский фондовый рынок в пятницу, 16 апреля, следовал тенденциям европейских площадок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, стабильным спросом в пятницу пользовались акции банков. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 2,15%, а «Укрсоцбанк» - на 2,98%. Лидером по результатам дня стал Авдеевский коксохим (+11,75%). Цена данной бумаги взлетела после выхода новости о возможной выплате дивидендов после проведения ежегодного собрания акционеров в июне. Акции машиностроительных компаний также росли: бумаги Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов прибавили 3,14% и 6,23% соответственно.

В обзоре отмечается, что в пятницу, после роста в начале прошлой недели, торги на украинском рынке евробондов проходили спокойно. Долгосрочные суверенные бумаги торговались на низких объемах без изменения цен. Покупатели интересовались облигациями «Нафтогаза», однако их цена осталась на прежнем уровне. В корпоративном секторе спросом пользовались бумаги «Альфа банка Украина» и «ПриватБанка», и цены на них незначительно выросли к закрытию.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 16 апреля, повысился на 1,22% – до 1012,96 пункта. Общий объем торгов составил 402 млн. 813 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,93% – до 2561,28 пункта. Общий объем торгов составил 97 млн. 619 тыс. грн.