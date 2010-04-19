Эксперт: на фондовых рынках произошел обвал из-за Goldman Sachs

Обвинения Goldman Sachs в обмане клиентов привели к обвалу мировых фондовых рынков.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в пятницу, 16 апреля, американский регулятор фондовых и сырьевых рынков SEC обвинил Goldman Sachs в обмане инвесторов при структурировании и размещении синтетических производных ипотечных продуктов под кодовым названием ABACUS. Суть иска заключается в том, что Goldman Sachs не сообщил свои клиентам, что партнерская компания Paulson & Co играла ключевую роль в структурировании ABACUS, выбирая исключительно ипотечные кредиты самого низкого качества в состав производного продукта. Сам Paulson делал ставки на падение стоимости данного продукта, однако клиенты, купившие ABACUS, не знали об этом и в скором времени понесли существенные убытки. Например, ABN Amro потерял более USD 1 млрд. долларов на этом продукте.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, в пятницу на американском фондовом рынке распродажам подверглись абсолютно все секторы, однако наибольшие потери понес финансовый, обвалившись на 3,7%. По итогам торгов 16 апреля индекс DJIA потерял 1,1%, закрывшись на отметке 11019 пунктов, а индекс S&P 500 упал на 1,6% до 1192 пунктов. Европейские индексы также понесли существенные потери: индекс DJ Stoxx 600 снизился на 1,55% до 267 пунктов.

По мнению стратега, нынешняя слабость фондового рынка является временной. «Откат может продлится пару торговых сессий, особенно если квартальные результаты компаний окажутся хуже рыночных ожиданий, как это, например, случилось с Google», - считает К.ЛИТВИН.