Трейдер: украинские акции на иностранных биржах падали

На иностранных фондовых биржах украинские акции сегодня показали негативную динамику.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, в ходе сегодняшних торгов снижались акции агросектора. Бумаги «Кернел» потеряли 1,61% на низких объемах торгов. Бумаги «Астарты» доходили до падения на 6% в течение дня, и сейчас торгуются около 4%. При этом незначительный рост наблюдался по акциям «Мироновского хлебопродукта» ( +0,78%).

Как отметила трейдер, бумаги нефтегазового сектора JKX, Regal Petroleum, Cadogan Petroleum сегодня также падали. Рост показали акции девелопера КДД, которые на новостях о выходе позитивной финансовой отчетности поднялись на 2,8%.